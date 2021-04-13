Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов

Определяется четверка лучших

  • 13.04.2021 11:28
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Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов

На этой неделе определятся участники полуфинала Лиги чемпионов. Кого же мы увидим в этой стадии турнира анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч «Челси» - «Порту»: тотал меньше 3.0. Коэффициент - 1.5

Победа «Челси» над «Порту» в первом матче не была логичной по игре, но, кажется, таким и был план Тухеля. Хозяева держали мяч, создавали давление и моменты, а забивал «Челси». Англичане очень эффективно воспользовались минимальными ошибками в защите соперника и теперь имеют отличные шансы на выход в полуфинал.

 В субботу «Челси» одержал очередную победу в чемпионате - 4:1 на поле «Кристал Пэлас». Забили игроки, которых не было в основе против «Порту».

«Порту» в чемпионате победил «Тонделу», в последних пяти матчах национального первенства команда забила дважды, но c «Челси» атака не сумела сыграть столь же эффективно. Победить в Лондоне с разницей минимум в два гола - задача сверхсложная. За последний год это удалось трем командам: «Вест Бромвичу», против которого «Челси» час играл в меньшинстве, «Манчестер Сити» и «Ливерпулю».

 «Порту» в этой Лиге чемпионов победил в гостях «Краснодар», «Марсель» и «Олимпиакос», но уступил «Манчестер Сити» и «Ювентусу». Так что с серьезными соперниками на выезде португальцам сложно.

 «Челси» - «Порту». Прогноз

 «Челси» устроит ничья или даже минимальное поражение. Хозяева, скорее всего, будут делать ставку на надежную игру в защите - вряд ли матч будет результативным.

Прогноз на матч «Пари Сен-Жермен» - «Бавария»: гости забьют больше 1.5 голов. Коэффициент 1.6

В XXI веке ПСЖ только один раз смог преодолеть стадию 1/4 Лиги чемпионов. Было это в прошлом сезоне, когда клуб дошел до финала и проиграл там именно «Баварии» (0:1).

Парижане не проигрывают в ЛЧ уже 6 матчей подряд (5 побед, 1 ничья). А дома команда победила в 6 из 8 последних поединков в ЛЧ. Также отметим, что французский клуб не уступил в 22 из 25 последних игр в ЛЧ на своем поле (16 побед, 6 ничьих).

В чемпионате Франции ПСЖ остается на 2-й позиции, отставание от «Лилля», который лидирует - 3 очка. В последнем туре парижане победили на выезде «Страсбур» 4:1.

Мюнхенская команда выходила в полуфинал в 7 из 9 последних розыгрышей ЛЧ. Уступив ПСЖ в первой игре четвертьфинала, «Бавария» прервала свою 19-матчевую серию без поражений в ЛЧ (18 побед, 1 ничья). Кроме этого, в первом матче против ПСЖ «Бавария» пропустила 2 гола уже в первом тайме. Такое случилось с командой впервые с сентября 2017 года, когда мюнхенцы пропустили 2 мяча от все того же ПСЖ в матче группового этапа ЛЧ.

На выезде в ЛЧ мюнхенцы выиграли в 7 из 8 последних поединков, причем во всех победных встречах они забивали соперникам как минимум 2 гола. Также «Бавария» не проиграла в 17 последних выездных поединках в ЛЧ (13 побед, 4 ничьи).

Перед визитом на «Парк де Пренс» команда Ганса-Дитера Флика не удержала победу над берлинским «Унион» в матче чемпионата Германии 1:1. «Бавария» лидирует в Бундеслиге, но отрыв от «РБ Лейпциг» уменьшился до 5 очков.

ПСЖ - «Бавария». Прогноз

Мюнхен не отдаст за просто так титул лучшего клуба Европы, поэтому команда Флика цепляться за любой шанс. Если ПСЖ выберет игру на отбой, то «Бавария» точно забьет и победит. Другое дело, хватит ли мюнхенцам голов на проход дальше.

Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд - «Ман Сити»: тотал больше 2.5. Коэффициент - 1.6

«Боруссия» после поражения в Англии играла в гостях против «Штутгарта». «Штутгарт» идет в середине таблицы, но на своем поле не проигрывал шесть матчей подряд. Серия закончилась, футбол получился очень ярким, но есть сомнения, что Эдин Терзич хотел видеть именно такую ​​«Боруссии» накануне игры с «Сити, где лучший вариант - не пропустить.

 Дортмундцы победили 3:2, статистика ударов по воротам - 17:14 в их пользу. «Боруссия» очень много позволила «Штутгарту», и повезло, что пропустили лишь дважды.

 Последний матч на своем поле «Боруссия» проиграла - 1:2 с «Айнтрахтом». До этого были восемь матчей без поражений, но в пяти хозяева пропустили.

 «Манчестер Сити» играл дома с «Лидсом», и это был очень странный матч. «Лидс» 45 минут играл в меньшинстве, дважды пробил по воротам (оба удара - из-за пределов штрафной) и победил 2:1. У «Манчестер Сити» было 29 ударов.

 Это второе поражение команды Гвардиолы с ноября. Она не слишком повлияет на ситуацию в турнирной таблице, ведь «Сити» имеет существенное преимущество над «Манчестер Юнайтед».

«Боруссия» - «Манчестер Сити». Прогноз

«Манчестер Сити» мог выиграть первый матч более уверенно, это могла быть «сухая» победа в несколько мячей. Но счет 2:1 дает надежду «Боруссии», и немцы будут рисковать. Поэтому можно ставить на ТВ 2.5.

Прогноз на матч «Ливерпуль» - «Реал»: хозяева победят. Коэффициент 1.9

В трех прошлых сезонах ЛЧ «Ливерпуль» дважды преодолевал барьер 1/4 финала. В этом сезоне в ЛЧ «Красные» проиграли лишь дважды. Кроме поражения от «Реала», команда в групповом раунде уступила на своем поле «Аталанте» (0:2).

Поражение в первом четвертьфинале прервало серию из 4 беспроигрышных матчей «Ливерпуля» в ЛЧ (3 победы, 1 ничья). На своем поле команда Клоппа за последние 4 евросезона уступила в основное время только «Аталанте» (15 побед, 4 ничьих).

В АПЛ команда Клоппа идет 6-й, отставание от топ-4 - 3 очка. В последнем туре «Ливерпуль» одержал дома волевую победу над «Астон Виллой» 2:1. «Ливерпуль» прервал свою домашнюю серию без побед, которая составила 8 матчей (2 ничьи, 6 поражений).

В 10 предыдущих евросезонах мадридцы 8 раз проходили стадию четвертьфинала ЛЧ. В этом сезоне «Реал» выиграл в 4 последних матчах ЛЧ с общим счетом 9:2.

Всего же мадридцы в нынешнем евросезоне добыли 6 побед (1 ничья, 2 поражения). Напомним, оба поражения команда потерпела от донецкого «Шахтера». На выезде «Реал» в 4 матчах нынешней ЛЧ выиграл дважды (1 ничья, 1 поражение).

В чемпионате Испании «Реал» обыграл «Барселону» 2:1 и на сутки возглавил Ла Лигу. «Реал» не проигрывает уже 13 матчей (11 побед, 2 ничьи). Также мадридцы впервые за 13 лет дважды обыграли «Барселону» в одном сезоне Ла Лиги. «Атлетико» вернулся на первое место после ничьей с «Бетис» (1:1). Расстояние между «Атлетико» и «Реалом» - 1 очко.

«Ливерпуль» - «Реал». Прогноз

Хозяева выиграют матч. Если же «Ливерпуль» сдержит все контратаки и не будет ошибаться у своих ворот, то имеет шанс пройти дальше. Победа 2:0 вполне реальна.

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Источник — Sport.ua

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