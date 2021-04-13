Александр АЛИЕВ: «Я не верил в коронавирус. Переболел. Сейчас поверил»

36-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о том, как изменилось его отношение к коронавирусу за минувший год.

«Он (коронавирус — прим. ред.) когда начинался, то у нас в Украине не так уж и был раскручен. Я этому не верил. Я думал, что это специально. Я политику не лез и лезть нее собираюсь. Это не мои дела. Там сидят свои люди. Чем занимаются, как обворовывают страну. Я этому не верил. Сейчас я этому поверил. Переболел и я, переболели и мои родители. Я вижу, что творится в мире. В обычном мире, в футбольном мире. Сейчас я этому действительно верю. Те слова, что я выкидывал… Может быть, я где-то хайпанул», — отметил Алиев.

В марте 2020 года Алиев в прямом эфире в Instagram назвал коронавирус «фейком».