Александр АЛИЕВ: «Я не верил в коронавирус. Переболел. Сейчас поверил»

У бывшего футболиста сборной Украины кардинально изменилось мнение

  • 13.04.2021 11:35
  • 1007 просмотров
  • 5 комментариев
Александр АЛИЕВ: «Я не верил в коронавирус. Переболел. Сейчас поверил»
© YouTube. Александр Алиев

36-летний экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о том, как изменилось его отношение к коронавирусу за минувший год.

«Он (коронавирус — прим. ред.) когда начинался, то у нас в Украине не так уж и был раскручен. Я этому не верил. Я думал, что это специально. Я политику не лез и лезть нее собираюсь. Это не мои дела. Там сидят свои люди. Чем занимаются, как обворовывают страну. Я этому не верил. Сейчас я этому поверил. Переболел и я, переболели и мои родители. Я вижу, что творится в мире. В обычном мире, в футбольном мире. Сейчас я этому действительно верю. Те слова, что я выкидывал… Может быть, я где-то хайпанул», — отметил Алиев.

В марте 2020 года Алиев в прямом эфире в Instagram назвал коронавирус «фейком».

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Источник — Кент

(3 голоса)

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Комментарии
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 13.04.2021 11:54
    +1
    Фома невіруючий. Поки не перехворів-не вірив. Тоді питання- чи вірить Сашко в існування геїв?
    Ссылка
    MoLE_MaKs
    online
      MoLE_MaKs, 13.04.2021 11:43
    -3
    Так почему ещё 26 летний не в дресне дынамовской,мог бы ещё помочь годика 2-3 им 26 лет)))кто статью писал наверное,вместе с Алиевым и Милей вчера хряпнул хорошо
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    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 13.04.2021 11:40
    0
    syrkis-shybkis, 13.04.2021 11:38
    26 летний? А выглядит на сорокет
    Ну редактор статьи тоже выглядит как счетовод )
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 13.04.2021 11:40
    +2
    Типичный диванный эксперт. Который во всем разбирается пока до дела не дойдет. Таких еще много у нас. Как почитаешь что эти дауны эпидемиологи самоучки пишут
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 13.04.2021 11:38
    -1
    26 летний? А выглядит на сорокет
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 13.04.2021 11:40
    +2
    Типичный диванный эксперт. Который во всем разбирается пока до дела не дойдет. Таких еще много у нас. Как почитаешь что эти дауны эпидемиологи самоучки пишут
    Ссылка
    Taykitanin
    online
      Taykitanin, 13.04.2021 11:54
    +1
    Фома невіруючий. Поки не перехворів-не вірив. Тоді питання- чи вірить Сашко в існування геїв?
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 13.04.2021 11:40
    0
    syrkis-shybkis, 13.04.2021 11:38
    26 летний? А выглядит на сорокет
    Ну редактор статьи тоже выглядит как счетовод )
    Ссылка
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