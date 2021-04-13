Лука ЗИДАН: «Из-за моей фамилии у меня много проблем»

Голкипер «Райо Вальекано» Лука Зидан, сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, рассказал, каково играть со столь знаменитой фамилией.

«Есть положительные и отрицательные стороны. Безусловно, я очень рад тому, что сделал мой отец и продолжает делать. С другой стороны, моя фамилия привлекает слишком много внимания. Но я привык к этому с детства, нужно было это принять.

Люди думают, что ты получаешь свое место потому, что ты сын известного человека. От этого много проблем. Игрокам нужно позволять работать, прогрессировать и расти независимо от их фамилии. Нельзя к ним относиться иначе, чем к другим футболистам. В конце концов на поле выходит тот, кто лучше всех работает. Со стороны очень просто говорить, что ты играешь потому, что ты чей-то сын. Люди не знают ситуации и твоих способностей», — цитирует Луку Footmercato.