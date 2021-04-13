Украина футбольная. Верес и Черноморец отрываются от преследователей

Вышел в эфир свежий выпуск информационно-аналитической программы «Украина футбольная» с Владимиром Бондаренко.
В выпуске:
- «Верес» и «Черноморец» отрываются от преследователей;
- «Агробизнес» теряет очки, вторая «сухая» ничья «Металлиста 1925»;
- Вторая лига: две осечки и «Диназ» — третий, «Металлург» и «Кривбасс» побеждают по-разному.
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Источник — ПФЛ
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