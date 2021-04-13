Вячеслав ШЕВЧУК: «Некоторым игрокам не нужно менять команды»

Бывший защитник национальной сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением о выступлениях форварда полтавской «Ворсклы» Владислава Кулача.

«Для Кулача «Ворскла» – это именно его команда. Несколько лет назад он хорошо проявил себя в «Ворскле», и потом хотел сменить прописку. Пошел в «Александрию», если я не ошибаюсь, у него там была травма и не заладилось. Потом снова вернулся на тот же уровень, который мы и видим сегодня. Поэтому, некоторым игрокам не нужно менять команды. Он лидер команды, практически в каждом матче забивает», - сказал Шевчук.

Отметим, что в этом сезоне Кулач забил 10 мячей в 16 поединках украинской Премьер-лиги.