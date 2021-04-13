Лукас ЭРНАНДЕС: «В Париже мы должны быть начеку»

25-летний французский защитник мюнхенской «Баварии» Лукас Эрнандес поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

«У нас есть хороший шанс, мы летим в Париж с четкой идеей в багаже.

По возможности мы должны держать мяч. При потере мы должны быть внимательны и начать оказывать сильное давление, поскольку соперник быстро контратакует. Они также очень хороши при игре без мяча.

В Париже мы должны будем быть начеку и, в первую очередь, показать эффективность. Я считаю, что в футболе самое важное — это реализация», — отметил Эрнандес.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария» состоится во вторник, 13 апреля, в 22:00. Первый матч завершился победой ПСЖ со счетом 3:2.