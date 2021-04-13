Лукас ЭРНАНДЕС: «В Париже мы должны быть начеку»

Футболист «Баварии» готовится к поединку 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ

  • 13.04.2021 10:54
  • 190 просмотров
  • 1 комментарий
Лукас ЭРНАНДЕС: «В Париже мы должны быть начеку»
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний французский защитник мюнхенской «Баварии» Лукас Эрнандес поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

«У нас есть хороший шанс, мы летим в Париж с четкой идеей в багаже.

По возможности мы должны держать мяч. При потере мы должны быть внимательны и начать оказывать сильное давление, поскольку соперник быстро контратакует. Они также очень хороши при игре без мяча.

В Париже мы должны будем быть начеку и, в первую очередь, показать эффективность. Я считаю, что в футболе самое важное — это реализация», — отметил Эрнандес.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария» состоится во вторник, 13 апреля, в 22:00. Первый матч завершился победой ПСЖ со счетом 3:2.

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Источник — ФК Бавария

(1 голос)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 13.04.2021 11:15
    0
    Очень специфичное интервью. Никогда такого не было.
    Меняй название города и команд - вуаля. Подошло )
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 13.04.2021 11:15
    0
    Очень специфичное интервью. Никогда такого не было.
    Меняй название города и команд - вуаля. Подошло )
    Ссылка
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