Челси – Порту. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Эксперт поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов

  • 13.04.2021 09:31
  • 229 просмотров
  • 0 комментариев
Челси – Порту. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Порту».

«Аристократы», имея отличный результат первого матча в Португалии (2:0), легко в рамках АПЛ обыграли «Кристал Пэлас» (4:1, победив в первом тайме 3:0). В ответном поединке с «Порту» лондонцы попробуют сыграть очень рационально и прагматично, так как через три дня им играть в полуфинале Кубка Англии с «Ман Сити».

Томас Тухель понимает, что сыграть пять интенсивных матчей в разных турнирах (Лига чемпионов, АПЛ, Кубок Англии) на высоком уровне чрезвычайно сложно. За две недели сыграть столько сложных поединков очень непросто.

«Челси» не будет отказываться от своей игры, так как она им приносит результат. Лондонцы постараются уделить внимание еще большей надежности во всех фазах игры. Наличие игроков высокого уровня в средней линии и атаке позволяет маневрировать составом и тактикой. Кстати «Челси» после прихода в команду Тухеля и так мало пропускает – исключение поединок с ВБА (2:5).

«Порту» в чемпионате Португалии идет на втором месте, опережая третью «Бенфику» на три очка и отставая от первого «Спортинга» на шесть баллов. Команде Консейсау удалось сократить разрыв от лиссабонцев за восемь туров до финиша чемпионата.

«Порту» и так прыгнул выше головы, так как в 1/8 финала команда обыграла знаменитый «Ювентус»! А в группе они набрали 13 очков, став вторыми вслед за «Ман Сити». Но пройти «Челси» португальцы не смогут, так как после матчей с туринцами их воспринимают совершенно по-другому. «Порту» нужно аплодировать за их подвиги. С уважением отношусь к этой команде, но дальше пройдет лондонская команда», - считает Грозный. 

Матч «Челси» – «Порту» состоится 13-го апреля. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности