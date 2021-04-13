Челси – Порту. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» – «Порту».

«Аристократы», имея отличный результат первого матча в Португалии (2:0), легко в рамках АПЛ обыграли «Кристал Пэлас» (4:1, победив в первом тайме 3:0). В ответном поединке с «Порту» лондонцы попробуют сыграть очень рационально и прагматично, так как через три дня им играть в полуфинале Кубка Англии с «Ман Сити».

Томас Тухель понимает, что сыграть пять интенсивных матчей в разных турнирах (Лига чемпионов, АПЛ, Кубок Англии) на высоком уровне чрезвычайно сложно. За две недели сыграть столько сложных поединков очень непросто.

«Челси» не будет отказываться от своей игры, так как она им приносит результат. Лондонцы постараются уделить внимание еще большей надежности во всех фазах игры. Наличие игроков высокого уровня в средней линии и атаке позволяет маневрировать составом и тактикой. Кстати «Челси» после прихода в команду Тухеля и так мало пропускает – исключение поединок с ВБА (2:5).

«Порту» в чемпионате Португалии идет на втором месте, опережая третью «Бенфику» на три очка и отставая от первого «Спортинга» на шесть баллов. Команде Консейсау удалось сократить разрыв от лиссабонцев за восемь туров до финиша чемпионата.

«Порту» и так прыгнул выше головы, так как в 1/8 финала команда обыграла знаменитый «Ювентус»! А в группе они набрали 13 очков, став вторыми вслед за «Ман Сити». Но пройти «Челси» португальцы не смогут, так как после матчей с туринцами их воспринимают совершенно по-другому. «Порту» нужно аплодировать за их подвиги. С уважением отношусь к этой команде, но дальше пройдет лондонская команда», - считает Грозный.

Матч «Челси» – «Порту» состоится 13-го апреля. Начало встречи в 22:00.