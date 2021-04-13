В первый день продажи акций Верес получил заявки на 36 млн

12 апреля 2021 Народный футбольный клуб «Верес» начал продажу своих акций на бирже ПФТС. О чем сообщил Президент НК «Верес» Иван Надеин во время онлайн пресс конференции, организованной совместно с партнерами Concorde Capital, Parimatch и «МТБ Банк» в PM HUB.

За первый торговый день клуб получил заявок на покупку акций на общую сумму 35790000 грн.

Всего в свободное обращение поступили 500 000 простых именных акций, стартовая номинальная стоимость каждой составит 100 грн.

Иван Надеин рассказал, что это важный день для украинского спорта.

«Мы делаем что-то историческое. Впервые все желающие могут получить свою долю в футбольном клубе, стать частью большой семьи «красно-черных» и, подчеркиваю, получить инструменты контроля и управления. После завершения IPO будет сформирован новый наблюдательный совет из числа акционеров. Они будут иметь доступ к документам и влиять на принятие ключевых решений. Это европейская модель управления. Надеюсь, после НК «Верес» на подобный шаг пойдут другие клубы и вместе мы сделаем революцию в украинском футболе», - заявил Иван Надеин.

Генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа отметил, что стоимость акций может меняться в зависимости от баланса спроса и предложения: «Сейчас мы продаем бумаги по номиналу 100 грн за акцию, но очень скоро все может измениться и их стоимость возрастет. Мы видим очень много успешных кейсов таких проспектов, например, в турецком или польском чемпионатах. Кстати, считаю, что украинский чемпионат намного ярче и имеет большой потенциал».

По словам директора по связям с общественностью Parimatch Ukraine Вадима Мисюры, Украине нужно возвращать веру не только спорт, но и в финансовые инструменты: «Parimatch, как один из лидеров рынка, всегда находится рядом с интересными инновационными проектами. Первое спортивное IРО, инициаторами которого стали НК «Верес», «МТБ БАНК» и Concorde Capital, является амбициозным и направлено на поддержку и развитие украинского спорта. Такими проектами мы возвращаем доверие к финансовым механизмам и создаем в Украине условия для становления инвестиционной культуры».

В свою очередь Председатель Правления МТБ Банка Юрий Кралов рассказал, что это первый проект IPO за последние 15 лет и сам процесс покупки акций еще нуждается в совершенствовании, но все участники процесса стараются максимально упростить его.

«Мы с удовольствием поддержали идею первого спортивного IРО. Этот кейс - начало, чтобы наш внутренний фондовый рынок преобразился, появился новый источник привлечения средств, а бизнес стал более открытым. Такие шаги также способствуют привлечению инвестиций. Стать акционером клуба не сложно, достаточно оставить заявку на сайте и открыть в банке счет. Сама же сделка заключается минут за 15», - заявил Юрий Кралов. Чтобы стать акционером народного клуба «Верес», нужно лично или дистанционно подать паспорт и индивидуальный налоговый номер, подписать договоры на открытие брокерского счета и счета в депозитарии. С подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте народного клуба.