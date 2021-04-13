Шестой срок: Флорентино Перес переизбран президентом Реала

Мандат Переса был продлен автоматически, поскольку других кандидатов не было

  • 13.04.2021 08:55
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Шестой срок: Флорентино Перес переизбран президентом Реала
© Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Флорентино Перес продолжит занимать пост президента «Реала». 74-летний спортивный функционер в шестой раз был переизбран, теперь сроком до 2025 года.

Менеджер возглавляет «Реал» с 2009 года, ранее он также руководил «королевским клубом» с 2000 по 2006 год. За это время «Реал» выиграл 47 титулов.

Мандат Переса был продлен автоматически на 4 года на заседании Избирательной комиссии «Реала», так как кроме него больше никто не выдвинул свою кандидатуру. 

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Источник — ФК Реал Мадрид

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