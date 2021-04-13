ВИДЕО. Не потерять голову. Тухель пояснил, как Челси будет играть с Порту

Главный тренер «Челси» Томас Тухель перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов пояснил, как его команда будет играть с «Порту».

В первом матче лондонский клуб на выезде победил со счетом 2:0, и португальцам теперь надо забивать 3 раза.

ВИДЕО Sport.ua. Пресс-конференция Томаса Тухеля перед матчем «Челси» – «Порту».