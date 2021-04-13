ВИДЕО. Экс-вратарю Манчестер Юнайтед забили головой с 35-ти метров

Курьезный гол был забит в поединке между командами североирландской Премьер-лиги «Гленторан» и «Данганнон Свифтс».

43-летний голкипер «Данганнон Свифтс» Рой Кэрролл неудачно сыграл на выходе, вынеся мяч на голову 29-летнему Рори Доннелли, который примерно с 35-ти метров точно отправил его в пустые ворота. Поединок завершился победой «Гленторана» со счетом 2:0, оба мяча записал на свой счет Доннелли.

Кэрролл известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» (2001-2005) и сборную Северной Ирландии.