ВИДЕО. Экс-вратарю Манчестер Юнайтед забили головой с 35-ти метров

Курьезный гол был забит в поединке между командами североирландской Премьер-лиги «Гленторан» и «Данганнон Свифтс».
43-летний голкипер «Данганнон Свифтс» Рой Кэрролл неудачно сыграл на выходе, вынеся мяч на голову 29-летнему Рори Доннелли, который примерно с 35-ти метров точно отправил его в пустые ворота. Поединок завершился победой «Гленторана» со счетом 2:0, оба мяча записал на свой счет Доннелли.
Кэрролл известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» (2001-2005) и сборную Северной Ирландии.
Источник — The Guardian
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