Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Задачу повышения в классе никто не снимал»

Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский рассказал о неудачной серии команды без побед в последних четырех матчах.
«Нет нужды что-то сейчас комментировать, команда же не проиграла четыре игры. Это футбол, всякое бывает.
Ближайший матч с «Горняк-Спортом» пропускают Игорь Курило и Юрий Романюк, которые дисквалифицированы, а все остальные игроки готовятся к поединку.
Повышение в классе? Задачу никто не снимал», — сказал Чижевский.
В текущем сезоне Первой лиги «Агробизнес» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 37 очков.
В ближайшем матче команда Чижевского на своем поле сыграет с «Горняк-Спортом». Поединок состоится 16 апреля и начнется в 16:00.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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