Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Задачу повышения в классе никто не снимал»

Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский рассказал о неудачной серии команды без побед в последних четырех матчах.

«Нет нужды что-то сейчас комментировать, команда же не проиграла четыре игры. Это футбол, всякое бывает.

Ближайший матч с «Горняк-Спортом» пропускают Игорь Курило и Юрий Романюк, которые дисквалифицированы, а все остальные игроки готовятся к поединку.

Повышение в классе? Задачу никто не снимал», — сказал Чижевский.

В текущем сезоне Первой лиги «Агробизнес» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

В ближайшем матче команда Чижевского на своем поле сыграет с «Горняк-Спортом». Поединок состоится 16 апреля и начнется в 16:00.