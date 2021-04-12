Без забитых голов. Хоффенхайм и Байер разошлись миром

В поединке 28-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» дома сыграл вничью с «Байером». Поединок завершился без забитых голов.
«Хоффенхайм» — «Байер» — 0:0
«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек, Акпогума (Нордтвейт, 88), Пош, Ричардс, Сессеньон, Руди (Крамарич, 38), Гриллич, Баумгартнер, Сков (Рюттер, 78), Бебу.
«Байер»: Градецки, Бендер, Едвай, Тапсоба, Венделл, Арангис, Демирбай (Фримпонг, 71), Паласиос, Виртц (Амири, 58), Диаби (Бэйли, 86), Аларио (Шик, 58).
Предупреждения: Венделл (81), Баумгартнер (89)
Источник — Sport.ua
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