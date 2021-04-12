Преснель КИМПЕМБЕ: «Если мы выбьем Баварию, это будет огромное достижение»

25-летний защитник ПСЖ Преснель Кимпембе поделился ожиданиями от поединка с мюнхенской «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Я люблю конкуренцию, мне нравится ответственность и носить повязку на руке. Это показывает большую уверенность во мне со стороны тренера и клуба. Я стараюсь отдавать все свои силы на поле. Это был долгий путь, но я надеюсь, что впереди будет еще больше приключений. Я очень горжусь, это большая честь для меня.

Если мы выбьем «Баварию», это будет огромное достижение, ведь в данный момент это лучшая команда в Европе. Мы их очень уважаем, но пройти дальше было бы просто здорово», — считает Кимпембе.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария» состоится во вторник, 13 апреля, в 22:00. Первый матч завершился победой ПСЖ со счетом 3:2.