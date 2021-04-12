Элина СВИТОЛИНА: «Играть дома всегда очень приятно»

Украинская теннисистка готовится к матчам Кубка Билл Джин Кинг

  • 12.04.2021 22:58
  • 696 просмотров
  • 0 комментариев
Элина СВИТОЛИНА: «Играть дома всегда очень приятно»
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о подготовке к матчам Кубка Билл Джин Кинг против сборной Японии.

«Для меня это особое место, с которым связано много теплых воспоминаний и впечатлений. Турниры я здесь тоже играла, выступала. Играть дома всегда очень приятно, ощущения невероятные.

К сожалению, не будет много зрителей. Но я рада, что мы играем дома», — сказала Элина.

Матчи пройдут 16-17 апреля, а в состав сборной Украины также входят Марта Костюк, Катарина Завацкая и Людмила Киченок.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Федерация тенниса Украины

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности