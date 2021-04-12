Элина СВИТОЛИНА: «Играть дома всегда очень приятно»

26-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о подготовке к матчам Кубка Билл Джин Кинг против сборной Японии.

«Для меня это особое место, с которым связано много теплых воспоминаний и впечатлений. Турниры я здесь тоже играла, выступала. Играть дома всегда очень приятно, ощущения невероятные.

К сожалению, не будет много зрителей. Но я рада, что мы играем дома», — сказала Элина.

Матчи пройдут 16-17 апреля, а в состав сборной Украины также входят Марта Костюк, Катарина Завацкая и Людмила Киченок.