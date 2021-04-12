Экс-игрок Динамо сменил один китайский клуб на другой

Тамаш Кадар продолжит карьеру в «Тяньцзинь Тэде»

  • 12.04.2021 22:41
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Экс-игрок Динамо сменил один китайский клуб на другой
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний венгерский центральный защитник Тамаш Кадар перешел из китайского клуба «Шаньдун Лунэн» в китайский клуб «Тяньцзинь Тэда». Арендное соглашение рассчитано до конца года.

«Желаю удачи Тамашу Кадару в новом клубе! Защитник сборной Венгрии до конца года будет выступать за «Тяньцзинь Тэда», — написал агент игрока Вадим Шаблий.

С зимы 2017 года по зиму 2020 года контракт Кадара принадлежал киевскому «Динамо». Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1,8 миллиона.

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Источник — Instagram

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