Экс-игрок Динамо сменил один китайский клуб на другой

31-летний венгерский центральный защитник Тамаш Кадар перешел из китайского клуба «Шаньдун Лунэн» в китайский клуб «Тяньцзинь Тэда». Арендное соглашение рассчитано до конца года.

«Желаю удачи Тамашу Кадару в новом клубе! Защитник сборной Венгрии до конца года будет выступать за «Тяньцзинь Тэда», — написал агент игрока Вадим Шаблий.

С зимы 2017 года по зиму 2020 года контракт Кадара принадлежал киевскому «Динамо». Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1,8 миллиона.