КОНСЕЙСАУ: «Можно дорого заплатить, если броситься вперед всей командой»

Наставник «Порту» рассказал о подготовке к матчу с «Челси»

  • 12.04.2021 22:25
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КОНСЕЙСАУ: «Можно дорого заплатить, если броситься вперед всей командой»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

«Мы уверены в себе. Конечно, нам предстоит решить сложнейшую задачу. Но мы приехали сюда именно для того, чтобы это сделать. Мы представляем великий клуб и в связи с этим всегда испытываем особенные чувства. В подобных матчах можно заплатить очень дорогую цену, если броситься вперед всей командой со стартовым свистком.

Необходимо сыграть компактно и быть сплоченным коллективом. Нужно не только забивать, но и сохранить собственные ворота на замке. В первом матче мы сыграли неплохо, но далеко не идеально. В противном случае мы бы одержали победу. Постараемся показать еще более качественную командную игру в ответной встрече», — считает Консейсау.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Порту» состоится во вторник, 13 апреля, в 22:00. Первый поединок завершился победой «Челси» со счетом 2:0.

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Источник — УЕФА

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