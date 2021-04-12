Капитан ПСЖ может пропустить ответный матч против Баварии

Защитник и капитан ПСЖ Маркиньос, скорее всего, пропустит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (13 апреля). Он не успел восстановиться после повреждения, которое получил в первом матче против «Баварии» 7 апреля.
Бразильский защитник может быть включен в заявку на матч, но его появление на поле с первых минут практически исключено. То же самое касается и итальянского полузащитника Марко Верратти, который только-только вылечился от коронавируса.
Напомним, первый матч в Мюнхене ПСЖ выиграл 3:2. Маркиньос в том матче отличился забитым голом.
Источник — France24
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