Андрей ЛУНИН: «В этом году больше недели отпуск не будет»

22-летний голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин рассказал о том, сколько дней в году длится его отпуск.

«В прошлом и позапрошлом году в общей сложности у меня было дней десять отдыха. Каждый год по десять дней отдыха. У меня было 3-4 дня на новый год и неделя летом.

В этом году больше недели отпуск не будет», — сказал Лунин.

В текущем сезоне Лунин провел за «Реал» один матч в Кубке Испании, где пропустил два мяча.