Андрей ЛУНИН: «В этом году больше недели отпуск не будет»

22-летний голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин рассказал о том, сколько дней в году длится его отпуск.
«В прошлом и позапрошлом году в общей сложности у меня было дней десять отдыха. Каждый год по десять дней отдыха. У меня было 3-4 дня на новый год и неделя летом.
В этом году больше недели отпуск не будет», — сказал Лунин.
В текущем сезоне Лунин провел за «Реал» один матч в Кубке Испании, где пропустил два мяча.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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P.S. Где-то улыбнулись Пятов с Трубиным/Бущаном))))
P.S. Где-то улыбнулись Пятов с Трубиным/Бущаном))))
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