Андрей ЛУНИН: «В этом году больше недели отпуск не будет»

У украинского вратаря «Реала» мало времени на отдых

  • 12.04.2021 21:11
  • 722 просмотра
  • 4 комментария
Андрей ЛУНИН: «В этом году больше недели отпуск не будет»
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний голкипер «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин рассказал о том, сколько дней в году длится его отпуск.

«В прошлом и позапрошлом году в общей сложности у меня было дней десять отдыха. Каждый год по десять дней отдыха. У меня было 3-4 дня на новый год и неделя летом.

В этом году больше недели отпуск не будет», — сказал Лунин.

В текущем сезоне Лунин провел за «Реал» один матч в Кубке Испании, где пропустил два мяча.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Павел СН
    online
      Павел СН, 12.04.2021 21:42
    -2
    нахрена ему Реал?пример правильного подхода к развитию карьеры- Холанд,его ровесник
    Ссылка
    Max30
    online
      Max30, 12.04.2021 21:41
    -2
    Так ты круглый год на отдыхе, лучше уж в сегунду,но играть
    Ссылка
    El_Maestro
    online
      El_Maestro, 12.04.2021 21:22
    +3
    Не переживай, в июне отдохнешь
    P.S. Где-то улыбнулись Пятов с Трубиным/Бущаном))))
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 12.04.2021 21:13
    0
    Навіщо йому відпустка, втомився на лавці сидіти
    Ссылка
    El_Maestro
    online
      El_Maestro, 12.04.2021 21:22
    +3
    Не переживай, в июне отдохнешь
    P.S. Где-то улыбнулись Пятов с Трубиным/Бущаном))))
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 12.04.2021 21:13
    0
    Навіщо йому відпустка, втомився на лавці сидіти
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности