ФОТО. Сладкая парочка. Супруги Зинченко наслаждаются Манчестером

Украинский игрок «Манчестер Сити» выбрался на прогулку с женой

  • 12.04.2021 21:01
  • 3884 просмотра
  • 4 комментария
ФОТО. Сладкая парочка. Супруги Зинченко наслаждаются Манчестером
© Instagram. Александр Зинченко и Влада Зинченко

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко прогулялся по Манчестеру со своей женой Владой.

Фото с прогулки пара опубликовала в Instagram.

В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 23 матча во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.

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Источник — Instagram

(9 голосов)

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Комментарии
    tropZ
      tropZ, 12.04.2021 21:18
    -4
    Предатели. В Кривом Роге красивей.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 12.04.2021 21:15
    -1
    Новини футболу? Де рубрика "спортивна ходьба"?
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 12.04.2021 21:12
    -1
    Красивые)
    Ссылка
    Lars2021
    online
      Lars2021, 12.04.2021 21:11
    0
    Главное не перепутать обувку,где чья))удачи Сашку, адекватному человеку, классному футболисту
    Ссылка
    Lars2021
    online
      Lars2021, 12.04.2021 21:11
    0
    Главное не перепутать обувку,где чья))удачи Сашку, адекватному человеку, классному футболисту
    Ссылка
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