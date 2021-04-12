ФОТО. Сладкая парочка. Супруги Зинченко наслаждаются Манчестером

24-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко прогулялся по Манчестеру со своей женой Владой.
Фото с прогулки пара опубликовала в Instagram.
В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 23 матча во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
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Источник — Instagram
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