Томас ТУХЕЛЬ: «Порту будет проще, чем Челси»

Наставник лондонской команды поделился ожиданиями от ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 12.04.2021 20:48
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Томас ТУХЕЛЬ: «Порту будет проще, чем Челси»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту».

«Такой план не всегда работает. Нужно четко понимать, что в матчах с «Порту» всегда будут удачные и неудачные отрезки. В первом матче мы порой контролировали игру, создавали полумоменты, хорошо использовали контрпрессинг. Вместе с тем, «Порту» временами тоже вел игру. Иногда наш соперник активно нагружает фланги, задавая множество вопросов. В общем, в первой встрече были взлеты и падения, инициатива переходила от одной команды к другой. Но так и должно было быть.

Так мы не играем, и я не думаю, что стоит менять свой подход. Нам просто нужно сосредоточиться на своей собственной игре, постараться показать свой лучший футбол, что должно помочь нам выйти в полуфинал. Наверное, «Порту» в каком-то смысле проще — у них есть четкая задача в виде трех голов. Мы же можем оказаться в незавидном положении, если будем только удерживать свое преимущество. Я надеюсь, что моя команда будет готова к испытанию и сможет показать хороший футбол», — считает Тухель.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Порту» состоится во вторник, 13 апреля, в 22:00. Первый поединок завершился победой «Челси» со счетом 2:0.

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Источник — УЕФА

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