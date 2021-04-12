ПСЖ – Бавария. Ждем много голов от команд

Первый матч между «Баварией» и ПСЖ подарил всем болельщикам настоящее зрелище. «Бавария» почти весь матча доминировала, нанесла 31 удар по воротам парижан, но сумела забить лишь дважды. А вот ПСЖ сполна воспользовался ошибками обороны и Мануэля Нойер, реализовал практически все моменты и в итоге выиграл 3:2. Но есть ощущение, что в этой паре еще ничего не решено

Коэффициенты Favbet: 3 – 4 - 2.25

Выход в полуфинал:

ПСЖ – 1.36

Бавария – 3.4

Как видим из коэффициентов Favbet «Бавария» даже является относительным фаворитом ответного матча. Всё таки в первом поединке она играла объективно лучше (особенно начиная примерно с 30-й минуты) и как минимум на ничью заслужила. А учитывая, что матч пройдет без зрителей и ПСЖ будет лишен поддержки трибун, то это уравнивает шансы.

Другое дело, что «Баварии» нужно не просто выигрывать, а выигрывать в 2 или более мяча. Конечно, нельзя исключать варианта победы 4:3 или, например, 3:2 (который переведет игру в овертайм). Но с самого начала мюнхенцам надо настраиваться на то, что им обязательно нужно забивать как минимум 2-3 гола. А потому они с первых минут полетят вперед и это обещает нам еще один яркий матч. Мюнхенцы будут давить, а ПСЖ усилиями быстроногих Мбаппе и Неймара убегать в контратаки.

«Баварии» вновь не поможет их лучших форвард Роберт Левандовски, а Чупо-Мотинга сложно назвать полноценной заменой поляку (даже несмотря на то, что в первой игре он забил). В любом случае и без Левандовски голов должно быть много, первый матч это доказал. Исходя из этого тезиса на что можно поставить?

Самая напрашивающаяся ставка это, конечно, «обе забьют». Коэффициент на это не очень большой – 1.4, но ставка выглядит максимально надежно. Хотите коэффициент побольше? Тогда можно обратить внимание на тотал больше (3.5) с коэффициентом ровно 2. 3:1, 1:3, 2:2 и так далее – это всё вполне реальные исходы, когда играют такие команды и одной из них обязательно надо забивать много. Ну а выбор, как обычно, за вами. Верим в красивый футбол и пусть победит сильнейший

Надежный прогноз от Favbet: обе забьют – 1.4

Прогноз: тотал матча больше (3.5) – 1.99