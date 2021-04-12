Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Бавария — лучшая команда мира на данный момент»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

«Может случиться все. «Бавария» в данный момент — лучшая команда мира. Я отношусь к ним с большим уважением. В то же самое время мы верим в свои силы, и мы знаем, что мы должны верить в то, что мы победим», — отметил Почеттино.

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария» состоится во вторник, 13 апреля, в 22:00. Первый матч завершился победой ПСЖ со счетом 3:2.