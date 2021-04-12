Шахтер опережает Динамо. Названа самая молодая команда УПЛ

Аналитический портал CIES Football Observatory обнародовал результаты исследования, в котором подсчитан процент минут, проведенных на поле игроками в возрасте до 21 года.

Лидером рейтинга молодых игроков УПЛ назван «Мариуполь», у которого 23% игрового времени приходится на игроков до 21 года. На втором месте – Ворскла (18%). Далее идет «Шахтер» (16%), который опережает «Динамо» (15%).

Рейтинг по игровому времени молодых игроков

Тот же рейтинг, отсортированный по возрасту игроков