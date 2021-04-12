Шахтер опережает Динамо. Названа самая молодая команда УПЛ

Лидером рейтинга молодых игроков в CIES назвали «Мариуполь»

  • 12.04.2021 18:59
  • 818 просмотров
  • 2 комментария
Шахтер опережает Динамо. Названа самая молодая команда УПЛ
© ФК Мариуполь

Аналитический портал CIES Football Observatory обнародовал результаты исследования, в котором подсчитан процент минут, проведенных на поле игроками в возрасте до 21 года.

Лидером рейтинга молодых игроков УПЛ назван «Мариуполь», у которого 23% игрового времени приходится на игроков до 21 года. На втором месте – Ворскла (18%). Далее идет «Шахтер» (16%), который опережает «Динамо» (15%).

Рейтинг по игровому времени молодых игроков

Тот же рейтинг, отсортированный по возрасту игроков

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Источник — CIES

(3 голоса)

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Комментарии
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 12.04.2021 19:30
    0
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 12.04.2021 19:14
    0
    Как бэ не удивительно где б еще проходила обкатку молодежь Шахтера как не в Марике? ещё те Америкооткрыватели..
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 12.04.2021 19:30
    0
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 12.04.2021 19:14
    0
    Как бэ не удивительно где б еще проходила обкатку молодежь Шахтера как не в Марике? ещё те Америкооткрыватели..
    Ссылка
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