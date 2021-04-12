ФОТО. Подготовка началась. Свитолина тренируется перед матчем с Японией

Сборная Украины начала подготовку к матчам Кубка Билл Джин Кинг против сборной Японии. Сегодня тренировку провели Элина Свитолина и Надежда Киченок.
Матчи пройдут 16-17 апреля, а в состав сборной Украины также входят Марта Костюк, Катарина Завацкая и Людмила Киченок.
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Источник — Sport.ua
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