Львовские Карпаты стали амбассадором вакцинации от COVID-19

«Карпаты» призывают всех вакцинироваться и убеждать своих близких в этом

  • 12.04.2021 16:47
  • 303 просмотра
  • 2 комментария
Львовские Карпаты стали амбассадором вакцинации от COVID-19
© ФК Карпаты Львов

Львовские «Карпаты» согласились на предложение Департамента здравоохранения ЛОГА пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы на собственном примере, как лидеры общественного мнения, показать ее важность и безопасность.

Сейчас в Украине существует большая проблема с восприятием обществом вакцинации в целом и конкретно вакцины CoviShield. В основном это касается пожилых людей, которые находятся в группе высокого риска.

Поэтому клуб проводит вакцинацию в первую очередь для ветеранов «Карпат» и родителей игроков, штаба, персонала клуба. Более того, клуб предоставляет возможность сделать прививку и болельщикам.

«Карпаты» призывают всех вакцинироваться и убеждать своих близких в необходимости этой процедуры. Только так можно остановить эту ужасную болезнь, которая унесла жизни более 35 тысяч украинцев и продолжает это делать.

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Источник — ФК Карпаты Львов

(3 голоса)

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Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 12.04.2021 16:53
    0
    Какие Карпаты? Их уже понаделывали фиг моймешь!
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 12.04.2021 16:52
    0
    Лидеры общественного мнения ?)
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 12.04.2021 16:53
    0
    Какие Карпаты? Их уже понаделывали фиг моймешь!
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 12.04.2021 16:52
    0
    Лидеры общественного мнения ?)
    Ссылка
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