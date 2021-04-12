Львовские Карпаты стали амбассадором вакцинации от COVID-19

Львовские «Карпаты» согласились на предложение Департамента здравоохранения ЛОГА пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы на собственном примере, как лидеры общественного мнения, показать ее важность и безопасность.
Сейчас в Украине существует большая проблема с восприятием обществом вакцинации в целом и конкретно вакцины CoviShield. В основном это касается пожилых людей, которые находятся в группе высокого риска.
Поэтому клуб проводит вакцинацию в первую очередь для ветеранов «Карпат» и родителей игроков, штаба, персонала клуба. Более того, клуб предоставляет возможность сделать прививку и болельщикам.
«Карпаты» призывают всех вакцинироваться и убеждать своих близких в необходимости этой процедуры. Только так можно остановить эту ужасную болезнь, которая унесла жизни более 35 тысяч украинцев и продолжает это делать.
Источник — ФК Карпаты Львов
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