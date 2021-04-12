С надеждой выйти на Евро. Женская сборная Украины прибыла в Белфаст

Женская сборная Украины в первом матче плей-офф за выход на чемпионат Европы-2022 на своем поле уступила Северной Ирландии 1:2.
Сегодня команда Натальи Зинченко прибыла в Белфаст, где 13 апреля состоится ответный поединок.
Вратари: Ирина Санина («Житлобуд-1» Харьков), Екатерина Самсон, Дарья Бондарчук (обе - «Житлобуд» Харьков), Алла Герасимчук («Хаяса», Армения).
Защитники: Дарья Кравец («Реймс», Франция), Любовь Шматко, Анастасия Воронина, Анна Петрик, Ольга Басанская (все - «Житлобуд-1» Харьков), Ирина Подольская, Анастасия Филенко (обе - «Житлобуд-2» Харьков).
Полузащитники: Ольга Овдийчук, Дарья Апанащенко, Ольга Бойченко (все - «Житлобуд» Харьков), Тамила Химич («Сплит», Хорватия), Ия Андрущак, Натия Панцулая, Яна Калинина, Вероника Андрухив, Яна Малахова (все - «Житлобуд» Харьков).
Нападающие: Надежда Кунина, Анна Воронина (обе - «Житлобуд» Харьков), Николь Козлова («Вирджиния Тех», США), Роксолана Кравчук («Житлобуд-2» Харьков).
Источник — Украинская ассоциация футбола
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