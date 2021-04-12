Хавбек «Реала» Лука Модрич подколол защитника «Барселоны» Жерара Пике после матча 30-го тура Ла Лиги (2:1).
Жерар Пике провел Эль-Класико в резерве из-за проблем с коленом, но выбежал на поле после игры.
Дальнейший диалог:
- Модрич: Ждешь судью, чтобы пожаловаться, да?
- Пике: А ты видел, сколько он добавил? Только 4 минуты!
- Модрич: А сколько вы хотели?
Затем Пике высказал свое недовольство арбитру матча Хесусу Хилю Мансано, за что получил желтую карточку.
ВИДЕО. Пожаловался судье. Как Модрич подколол Пике после Эль-Классико
ФОТО. Жерар Пике недоволен действиями судей
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Источник — Sport.ua
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