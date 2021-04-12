ВИДЕО. Пожаловался судье. Как Модрич подколол Пике после Эль-Классико

Пике высказал свое недовольство арбитру матча и получил желтую карточку

  • 12.04.2021 16:18
  • 1565 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Пожаловался судье. Как Модрич подколол Пике после Эль-Классико
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике недоволен судьями

Хавбек «Реала» Лука Модрич подколол защитника «Барселоны» Жерара Пике после матча 30-го тура Ла Лиги (2:1).

Жерар Пике провел Эль-Класико в резерве из-за проблем с коленом, но выбежал на поле после игры.

Дальнейший диалог:

  • Модрич: Ждешь судью, чтобы пожаловаться, да?
  • Пике: А ты видел, сколько он добавил? Только 4 минуты!
  • Модрич: А сколько вы хотели?

Затем Пике высказал свое недовольство арбитру матча Хесусу Хилю Мансано, за что получил желтую карточку.

ВИДЕО. Пожаловался судье. Как Модрич подколол Пике после Эль-Классико

 

ФОТО. Жерар Пике недоволен действиями судей

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 17:25
    0
    Гггг..
    Хорош Лука
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2021 17:25
    0
    Гггг..
    Хорош Лука
    Ссылка
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