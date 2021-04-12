Андрей ЛУНИН: «Есть недостаток практики. Нужно провести 3-4 матча подряд»

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин считает, что быстро вернет форму, если получит возможность сыграть несколько матчей.
— Это только недостаток практики. Я не переживаю по этому поводу. Мне надо выйти на игровой ритм, провести 3-4 матча подряд. И, думаю, все будет нормально.
— Когда ты стабильно играл?
— В «Овьедо». Я сыграл 20-22 матча кряду. Полгода назад я играл стабильно за команду.
— Эта ситуация достает, когда нет практики?
— Конечно.
Лунин в нынешнем сезоне провел 1 матч.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Женился.
Может выиграть Примеру и Лигу Чемпионов.
7 Вратарей проведшие все 30 из 30 матчей
Облак Ян / Атлетико,
Куртуа Тибо / Реал,
Бадия Эдгар / Эльче,
Ремиро Алехандро / Реал Сосьедад,
Асенхо Серхио / Вильярреал,
Пачеко Фернандо / Алавес,
Симон Унай / Атлетик.
Сухая серия З67 (3).
/
24 пропущено в 30 матчах=0,80 (3).
Причем Куртуа 6 пропустил с пенальти больше всех в лиге, и остальные 18 с игры.
/
12 сухих матча (3 результат в лиге).
Женился.
Может выиграть Примеру и Лигу Чемпионов.
7 Вратарей проведшие все 30 из 30 матчей
Облак Ян / Атлетико,
Куртуа Тибо / Реал,
Бадия Эдгар / Эльче,
Ремиро Алехандро / Реал Сосьедад,
Асенхо Серхио / Вильярреал,
Пачеко Фернандо / Алавес,
Симон Унай / Атлетик.
Сухая серия З67 (3).
/
24 пропущено в 30 матчах=0,80 (3).
Причем Куртуа 6 пропустил с пенальти больше всех в лиге, и остальные 18 с игры.
/
12 сухих матча (3 результат в лиге).
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