Андрей ЛУНИН: «Есть недостаток практики. Нужно провести 3-4 матча подряд»

Вратарь «Реала» почти не имеет игровой практики

  • 12.04.2021 16:11
  • 872 просмотра
  • 6 комментариев
Андрей ЛУНИН: «Есть недостаток практики. Нужно провести 3-4 матча подряд»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин считает, что быстро вернет форму, если получит возможность сыграть несколько матчей.

— Это только недостаток практики. Я не переживаю по этому поводу. Мне надо выйти на игровой ритм, провести 3-4 матча подряд. И, думаю, все будет нормально.

— Когда ты стабильно играл?

— В «Овьедо». Я сыграл 20-22 матча кряду. Полгода назад я играл стабильно за команду.

— Эта ситуация достает, когда нет практики?

— Конечно.

Лунин в нынешнем сезоне провел 1 матч.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.04.2021 17:35
    +2
    Все равно хороший сезон проводит Лунин.
    Женился.
    Может выиграть Примеру и Лигу Чемпионов.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.04.2021 17:33
    0
    Посмотрел я тут статистику, оказывается это нормальная практика в Примере:
    7 Вратарей проведшие все 30 из 30 матчей
    Облак Ян / Атлетико,
    Куртуа Тибо / Реал,
    Бадия Эдгар / Эльче,
    Ремиро Алехандро / Реал Сосьедад,
    Асенхо Серхио / Вильярреал,
    Пачеко Фернандо / Алавес,
    Симон Унай / Атлетик.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.04.2021 17:33
    0
    Лунин оказался не в то время и не в том месте. Куртуа во всех вратарских номинациях в Топ-3 вратарей текущей Примере.
    Сухая серия З67 (3).
    /
    24 пропущено в 30 матчах=0,80 (3).
    Причем Куртуа 6 пропустил с пенальти больше всех в лиге, и остальные 18 с игры.
    /
    12 сухих матча (3 результат в лиге).
    Ссылка
    johndow
      johndow, 12.04.2021 16:29
    +2
    Igor Krasnenko, 12.04.2021 16:26
    не тебе судить о его уровне. Думаю заирал бы он за Реал легко. Игровая правктика все решает.
    соглашусь, но Куртуа не вытеснишь, пока травму не получит. А он в этом сезоне на удивление живуч
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 12.04.2021 16:26
    +1
    Ihor86, 12.04.2021 16:14
    Вот и сейчас нужно уходить в условное Овьедо! На данный момент это его уровень
    не тебе судить о его уровне. Думаю заирал бы он за Реал легко. Игровая правктика все решает.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 12.04.2021 16:14
    -2
    Вот и сейчас нужно уходить в условное Овьедо! На данный момент это его уровень
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.04.2021 17:35
    +2
    Все равно хороший сезон проводит Лунин.
    Женился.
    Может выиграть Примеру и Лигу Чемпионов.
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 12.04.2021 16:29
    +2
    Igor Krasnenko, 12.04.2021 16:26
    не тебе судить о его уровне. Думаю заирал бы он за Реал легко. Игровая правктика все решает.
    соглашусь, но Куртуа не вытеснишь, пока травму не получит. А он в этом сезоне на удивление живуч
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 12.04.2021 16:26
    +1
    Ihor86, 12.04.2021 16:14
    Вот и сейчас нужно уходить в условное Овьедо! На данный момент это его уровень
    не тебе судить о его уровне. Думаю заирал бы он за Реал легко. Игровая правктика все решает.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.04.2021 17:33
    0
    Посмотрел я тут статистику, оказывается это нормальная практика в Примере:
    7 Вратарей проведшие все 30 из 30 матчей
    Облак Ян / Атлетико,
    Куртуа Тибо / Реал,
    Бадия Эдгар / Эльче,
    Ремиро Алехандро / Реал Сосьедад,
    Асенхо Серхио / Вильярреал,
    Пачеко Фернандо / Алавес,
    Симон Унай / Атлетик.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.04.2021 17:33
    0
    Лунин оказался не в то время и не в том месте. Куртуа во всех вратарских номинациях в Топ-3 вратарей текущей Примере.
    Сухая серия З67 (3).
    /
    24 пропущено в 30 матчах=0,80 (3).
    Причем Куртуа 6 пропустил с пенальти больше всех в лиге, и остальные 18 с игры.
    /
    12 сухих матча (3 результат в лиге).
    Ссылка
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