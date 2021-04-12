Андрей ЛУНИН: «Есть недостаток практики. Нужно провести 3-4 матча подряд»

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин считает, что быстро вернет форму, если получит возможность сыграть несколько матчей.

— Это только недостаток практики. Я не переживаю по этому поводу. Мне надо выйти на игровой ритм, провести 3-4 матча подряд. И, думаю, все будет нормально.

— Когда ты стабильно играл?

— В «Овьедо». Я сыграл 20-22 матча кряду. Полгода назад я играл стабильно за команду.

— Эта ситуация достает, когда нет практики?

— Конечно.

Лунин в нынешнем сезоне провел 1 матч.