Сразу четыре украинские теннисистки заявились на турнир в Хорватии

На турнир ITF W60, который пройдет в Загребе с 26 апреля по 2 мая, заявились сразу четыре украинские теннисистки.
В список основной сетки попали Катерина Козлова и Катарина Завацкая, а в квалификации могут сыграть Леся Цуренко и Ангелина Калинина.
Завацкая на этой неделе примет участие в поединке Кубка Билли Джин Кинг Украина - Япония.
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Источник — Большой теннис Украины
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