Сразу четыре украинские теннисистки заявились на турнир в Хорватии

На турнир ITF W60, который пройдет в Загребе с 26 апреля по 2 мая, заявились сразу четыре украинские теннисистки.

В список основной сетки попали Катерина Козлова и Катарина Завацкая, а в квалификации могут сыграть Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

Завацкая на этой неделе примет участие в поединке Кубка Билли Джин Кинг Украина - Япония.