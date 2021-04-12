Владлен ЮРЧЕНКО: «Заря не арбузы тут охраняет. Боремся за бронзу»

Хавбек «Зари» Владлен Юрченко после победы над «Ингульцом» уверен, что команда будет до последнего бороться за бронзу УПЛ.
«Конечно, «Заря» готова бороться и защищать свою бронзу. Мы что, арбузы тут охраняем? Готовы, работаем и в конце посмотрим», - сказал Юрченко.
Сейчас команда занимает 3-е место, однако «Десна» и «Ворскла» отстают незначительно.
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Источник — ПроФутбол
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