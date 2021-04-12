Владлен ЮРЧЕНКО: «Заря не арбузы тут охраняет. Боремся за бронзу»

Команда рассчитывает финишировать в топ-3

  • 12.04.2021 14:10
  • 426 просмотров
  • 1 комментарий
Владлен ЮРЧЕНКО: «Заря не арбузы тут охраняет. Боремся за бронзу»
© zarya-lugansk.com

Хавбек «Зари» Владлен Юрченко после победы над «Ингульцом» уверен, что команда будет до последнего бороться за бронзу УПЛ.

«Конечно, «Заря» готова бороться и защищать свою бронзу. Мы что, арбузы тут охраняем? Готовы, работаем и в конце посмотрим», - сказал Юрченко.

Сейчас команда занимает 3-е место, однако «Десна» и «Ворскла» отстают незначительно.

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Источник — ПроФутбол

(3 голоса)

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Комментарии
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 12.04.2021 14:14
    0
    Будет круто выиграть все матчи, как раз соперники очень хорошие, для проявления силы и выносливости. Без учета Миная
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 12.04.2021 14:14
    0
    Будет круто выиграть все матчи, как раз соперники очень хорошие, для проявления силы и выносливости. Без учета Миная
    Ссылка
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