Владлен ЮРЧЕНКО: «Заря не арбузы тут охраняет. Боремся за бронзу»

Хавбек «Зари» Владлен Юрченко после победы над «Ингульцом» уверен, что команда будет до последнего бороться за бронзу УПЛ.

«Конечно, «Заря» готова бороться и защищать свою бронзу. Мы что, арбузы тут охраняем? Готовы, работаем и в конце посмотрим», - сказал Юрченко.

Сейчас команда занимает 3-е место, однако «Десна» и «Ворскла» отстают незначительно.