Киевское Динамо создало официальную группу в Viber

Киевское «Динамо» сообщило, что теперь представлено и в популярном мессенджере Viber, где болельщики получат возможность узнавать новости первыми.
Ранее группы и каналы киевлян были доступны в Facebook, Youtube, Instagram, Twitter и Telegram.
Перейти в группу «Динамо» в Viber можно по ссылке.
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Источник — ФК Динамо Киев
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