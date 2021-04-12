Киевское Динамо создало официальную группу в Viber

Киевское «Динамо» сообщило, что теперь представлено и в популярном мессенджере Viber, где болельщики получат возможность узнавать новости первыми.



Ранее группы и каналы киевлян были доступны в Facebook, Youtube, Instagram, Twitter и Telegram.



Перейти в группу «Динамо» в Viber можно по ссылке.