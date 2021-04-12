«Каштру этого сделать не может». Шевчук рассказал о секрете успеха Луческу

Бывший защитник национальной сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от центрального матча 22-го тура украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

«Обе команды – фавориты. В последние матчи Киев стабилен, а от «Шахтера» не знаешь, чего ожидать. По игре «Динамо» видно, что Луческу вселил большую уверенность, в первую очередь, в президента клуба. Потому что то, что происходило в том году, -23 очка, это просто катастрофа была.

Луческу пришел и поменял все. Он вселил уверенность, они знают, что делают на поле. При Михайличенко Родригеш был расстроенный, а сейчас он выходит и забивает в трех матчах подряд, и приносит 9 очков. Это показывает то, что тренер может с ним поболтать, убедить. Каштру этого не может сделать», - сказал Шевчук.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля. Начало в 19:30 по Киеву.