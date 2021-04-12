«Каштру этого сделать не может». Шевчук рассказал о секрете успеха Луческу

Экс-игрок «Шахтера» связывает успехи «Динамо» с приходом румынского тренера

  • 12.04.2021 13:40
  • 1822 просмотра
  • 1 комментарий
«Каштру этого сделать не может». Шевчук рассказал о секрете успеха Луческу
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший защитник национальной сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от центрального матча 22-го тура украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

«Обе команды – фавориты. В последние матчи Киев стабилен, а от «Шахтера» не знаешь, чего ожидать. По игре «Динамо» видно, что Луческу вселил большую уверенность, в первую очередь, в президента клуба. Потому что то, что происходило в том году, -23 очка, это просто катастрофа была.

Луческу пришел и поменял все. Он вселил уверенность, они знают, что делают на поле. При Михайличенко Родригеш был расстроенный, а сейчас он выходит и забивает в трех матчах подряд, и приносит 9 очков. Это показывает то, что тренер может с ним поболтать, убедить. Каштру этого не может сделать», - сказал Шевчук.

Матч «Шахтер» – «Динамо» состоится в субботу, 17 апреля. Начало в 19:30 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 12.04.2021 13:48
    +1
    По моему Каштру как раз болтать может и болтает даже большем,чем нужно)))
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 12.04.2021 13:48
    +1
    По моему Каштру как раз болтать может и болтает даже большем,чем нужно)))
    Ссылка
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