Легендарному фото Матерацци и Руя Кошты на фоне стены огня 16 лет

Дело было в четвертьфинале Лиги чемпионов

  • 12.04.2021 13:06
  • 373 просмотра
  • 1 комментарий
Легендарному фото Матерацци и Руя Кошты на фоне стены огня 16 лет
© Getty Images/Global Images Ukraine

12 апреля 2005 года состоялась ответная встреча четвертьфинала Лиги чемпионов, в которой «Интеру» засчитали техническое поражение против «Милана».
 
В первом матче «красно-черные» победили со счетом 2:0, а во втором вели 1:0, но «черно-синие» сравняли. К несчастью для болельщиков «Интера», арбитр этот гол не засчитал. После этого фанаты «Интернационале» обезумев, начали бросать файеры на поле, что и привело к досрочному завершению встречи.
 
В этот момент фотограф Стефано Релландини сделал свой самый известный снимок в жизни. В кадр его объектива попали две легенды Руй Кошта и Марко Матерацци, которые завороженно смотрели за тем, что происходило на стадионе.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 12.04.2021 13:25
    0
    файно!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 12.04.2021 13:25
    0
    файно!
    Ссылка
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