Легендарному фото Матерацци и Руя Кошты на фоне стены огня 16 лет

12 апреля 2005 года состоялась ответная встреча четвертьфинала Лиги чемпионов, в которой «Интеру» засчитали техническое поражение против «Милана».



В первом матче «красно-черные» победили со счетом 2:0, а во втором вели 1:0, но «черно-синие» сравняли. К несчастью для болельщиков «Интера», арбитр этот гол не засчитал. После этого фанаты «Интернационале» обезумев, начали бросать файеры на поле, что и привело к досрочному завершению встречи.



В этот момент фотограф Стефано Релландини сделал свой самый известный снимок в жизни. В кадр его объектива попали две легенды Руй Кошта и Марко Матерацци, которые завороженно смотрели за тем, что происходило на стадионе.