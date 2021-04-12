Жуниор МОРАЕС: «В борьбе за чемпионство еще ничего не потеряно»

Интересное интервью форварда «Шахтера»

  • 12.04.2021 12:41
  • 241 просмотр
  • 5 комментариев
Жуниор МОРАЕС: «В борьбе за чемпионство еще ничего не потеряно»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жуниор Мораес

Нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес вспомнил о начале своей карьере в нашей стране, поделился ожиданиями от матча 22-го тура УПЛ с киевским Динамо, а также рассказал о желании почаще забивать за национальную команду.

«Между Бразилией и Украиной нет ни единой общей черты. Это абсолютно два разных мира. Традиции, люди, погода, места – все очень разное. Тем не менее, я люблю обе страны.

Мой первый день в Украине? Мы с «Металлургом» как раз вернулись с тренировочных сборов. До этого в Украине я ни одного раза не был. Выхожу из аэропорта и замираю: снег, холод, сильный ветер. На секундочку, это был февраль месяц. Я тогда очень испугался: как мне тут жить.

Каждый сезон у меня были предложения от других европейских клубов, но «Металлург» их все отклонял. После, меня хотели приобрести «Динамо» и «Шахтер», но и тогда «Металлург» был против. В конце концов, я отработал свой контракт, стал свободным агентом, но уже и сам не захотел покидать Украину.

Забитые голы на день рождения я воспринимаю как Божий подарок, ведь в последние месяцы я переживал очень непростой период. Я потерял нескольких важных в моей жизни людей, был травмирован, заболел коронавирусом, получил красную карточку. Как-то все в кучу. Было действительно тяжело. Но концентрация на работе не давала мне упасть духом. 100 голов – это очень классный подарок на день рождения.

О том, что матч с «Динамо» очень важен, думаю, говорить лишний раз не стоит. Мы все еще продолжаем борьбу за чемпионство. Несмотря на то, что между нами и «Динамо» 7 очков разницы, еще ничего не потеряно.

Победа – это самое важное. Гол также имеет значение, но первая цель – победа. Я забил гол за сборную Украины, это было очень важным моментом в моей карьере. Я люблю Украину и хочу играть за сборную Украины. И когда я не забиваю, я чувствую себя очень тяжело. Я хочу все сделать для сборной Украины и ее побед», - сказал Мораес.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 12.04.2021 13:17
    0
    Да пусть кипрская помойка автобусная хоть раз в пять лет косточку погрызут.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 12.04.2021 13:16
    0
    Burevesynik, 12.04.2021 13:04
    9 ноября в 2016 году Мораес говорил, что будет стремиться попасть в сборную Бразилии. Но оказалось, что он там и н..й не нужен. Был Мораес - стал Мораесенко... Позорище!!! За 11 игр за сборную Украины оно забило аж целый 1 (Адын) гол.
    интересно почему ставят минусы: за то, что он стал Мораесенко, или, что он ПОЗОРИЩЕ!
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 12.04.2021 13:12
    0
    Чудний якийсь - "Хоче зробити все для збірної України", але чомусь не робить...
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 12.04.2021 13:04
    -2
    Браво,Жуни!!!
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 12.04.2021 13:04
    0
    9 ноября в 2016 году Мораес говорил, что будет стремиться попасть в сборную Бразилии. Но оказалось, что он там и н..й не нужен. Был Мораес - стал Мораесенко... Позорище!!! За 11 игр за сборную Украины оно забило аж целый 1 (Адын) гол.
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 12.04.2021 13:17
    0
    Да пусть кипрская помойка автобусная хоть раз в пять лет косточку погрызут.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 12.04.2021 13:16
    0
    Burevesynik, 12.04.2021 13:04
    9 ноября в 2016 году Мораес говорил, что будет стремиться попасть в сборную Бразилии. Но оказалось, что он там и н..й не нужен. Был Мораес - стал Мораесенко... Позорище!!! За 11 игр за сборную Украины оно забило аж целый 1 (Адын) гол.
    интересно почему ставят минусы: за то, что он стал Мораесенко, или, что он ПОЗОРИЩЕ!
    Ссылка
    maxlove
    online
      maxlove, 12.04.2021 13:12
    0
    Чудний якийсь - "Хоче зробити все для збірної України", але чомусь не робить...
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 12.04.2021 13:04
    0
    9 ноября в 2016 году Мораес говорил, что будет стремиться попасть в сборную Бразилии. Но оказалось, что он там и н..й не нужен. Был Мораес - стал Мораесенко... Позорище!!! За 11 игр за сборную Украины оно забило аж целый 1 (Адын) гол.
    Ссылка
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