ВИДЕО. УЕФА поздравил экс-игрока Шахтера с днем рождения

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Луис Адриано сегодня, 12 апреля, празднует свой 34-й день рождения. УЕФА поздравил известного футболиста.

«Поздравляем с 34-летием экс-нападающего «Шахтера» и «Спартака» Луиса Адриано!» - говорится в заявлении УЕФА.

Напомним, Адриано выступал за донецкий «Шахтер» с 2007 по 2015 годы, затем перешел в итальянский «Милан», а сейчас выступает за бразильский «Палмейрас».