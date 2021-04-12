ВИДЕО. УЕФА поздравил экс-игрока Шахтера с днем рождения

Луису Адриано исполнилось 34 года

  • 12.04.2021 11:39
  • 1836 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. УЕФА поздравил экс-игрока Шахтера с днем рождения
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Адриано

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Луис Адриано сегодня, 12 апреля, празднует свой 34-й день рождения. УЕФА поздравил известного футболиста.

«Поздравляем с 34-летием экс-нападающего «Шахтера» и «Спартака» Луиса Адриано!» - говорится в заявлении УЕФА.

 

 

Напомним, Адриано выступал за донецкий «Шахтер» с 2007 по 2015 годы, затем перешел в итальянский «Милан», а сейчас выступает за бразильский «Палмейрас».

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 12.04.2021 11:57
    0
    Надо было гол Норшелланну вспомнить.
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 12.04.2021 11:57
    0
    Надо было гол Норшелланну вспомнить.
    Ссылка
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