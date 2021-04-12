ВИДЕО. УЕФА поздравил экс-игрока Шахтера с днем рождения

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Луис Адриано сегодня, 12 апреля, празднует свой 34-й день рождения. УЕФА поздравил известного футболиста.
«Поздравляем с 34-летием экс-нападающего «Шахтера» и «Спартака» Луиса Адриано!» - говорится в заявлении УЕФА.
🇧🇷 Поздравляем с 34-летием экс-нападающего "Шахтера" и "Спартака" Луиса Адриано! 🎁🎈@LuizAdriano_9 | @FCShakhtar | @fcsm_official pic.twitter.com/xUKmOAs0JM— УЕФА (@UEFAcom_ru) April 12, 2021
Напомним, Адриано выступал за донецкий «Шахтер» с 2007 по 2015 годы, затем перешел в итальянский «Милан», а сейчас выступает за бразильский «Палмейрас».
Источник — Sport.ua
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