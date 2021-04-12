ВИДЕО. Колумбийский клуб выставил на матч 7 игроков, два из них – вратари

В высшей лиге чемпионата Колумбии состоялся очень странный матч. Клуб «Рионегро Агилас» смог заявить на игру с «Бояко Чико» всего семь футболистов, два из которых были вратарями.



Дело в том, что у команда из Рионегро произошла вспышка коронавируса, но просьба о переносе матчы была отклонена. Президент колумбийской лиги Фернандо Харамильо твердо уверен, что команда должна выходить на поле даже в таком случае.



Поэтому когда семеро игроков хозяев вышли на матч, то одному из вратарей пришлось играть в центре защиты. Любопытно, что команда сумела 57 минут держать свои ворота в неприкосновенности.



После первого забитого мяча игроки «Бояко Чико» еще дважды поразили цель, а на 80-й минуте встреча была завершена. Дело в том, что один из игроков хозяев получил травму, а по правилам ФИФА шесть футболистов не могли продолжить встречу.



После игры в твиттере «Рионегро Агилас» появился пост: «Мы проиграли, но выиграем битву с COVID-19. Гордимся вами».

¡Así han sido los primeros 45' entre Águilas Doradas y Boyacá Chicó en el Alberto Grisales!👀👀#LALIGAxWIN pic.twitter.com/WWEMVlxmaC — Win Sports Tv 💪🏠 (@WinSportsTV) April 11, 2021