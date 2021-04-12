ВИДЕО. Колумбийский клуб выставил на матч 7 игроков, два из них – вратари

Невероятная история из чемпионата Колумбии

  • 12.04.2021 11:33
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ВИДЕО. Колумбийский клуб выставил на матч 7 игроков, два из них – вратари
© marca

В высшей лиге чемпионата Колумбии состоялся очень странный матч. Клуб «Рионегро Агилас» смог заявить на игру с «Бояко Чико» всего семь футболистов, два из которых были вратарями. 
 
Дело в том, что у команда из Рионегро произошла вспышка коронавируса, но просьба о переносе матчы была отклонена. Президент колумбийской лиги Фернандо Харамильо твердо уверен, что команда должна выходить на поле даже в таком случае.
 
Поэтому когда семеро игроков хозяев вышли на матч, то одному из вратарей пришлось играть в центре защиты. Любопытно, что команда сумела 57 минут держать свои ворота в неприкосновенности. 
 
После первого забитого мяча игроки «Бояко Чико» еще дважды поразили цель, а на 80-й минуте встреча была завершена. Дело в том, что один из игроков хозяев получил травму, а по правилам ФИФА шесть футболистов не могли продолжить встречу.
 
После игры в твиттере «Рионегро Агилас» появился пост: «Мы проиграли, но выиграем битву с COVID-19. Гордимся вами».

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Источник — Marca

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