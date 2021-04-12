Суркис рассказал, куда пропал Кадири

Президент «Динамо» Игорь Суркис прояснил ситуация с ганским полузащитником Мохаммедом Кадири, который пропал из заявки столичного клуба.



«Кадири прошел углубленный медосмотр в Германии, после чего восстанавливается по индивидуальной программе в Киеве.



Изначально было понятно, что до конца чемпионата он уже не сыграет. А уже в межсезонье будем думать и решать, что с ним делать дальше», – сказал Суркис.



По информации ведущего «ТаТоТаке» Михаила Спиваковского, главный тренер «Динамо» Мирча Луческу не рассчитывает на Кадири. Контракт ганца с киевлянами действует до лета 2023 года.