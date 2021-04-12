Суркис рассказал, куда пропал Кадири

Президент «Динамо» Игорь Суркис прояснил ситуация с ганским полузащитником Мохаммедом Кадири, который пропал из заявки столичного клуба.
«Кадири прошел углубленный медосмотр в Германии, после чего восстанавливается по индивидуальной программе в Киеве.
Изначально было понятно, что до конца чемпионата он уже не сыграет. А уже в межсезонье будем думать и решать, что с ним делать дальше», – сказал Суркис.
По информации ведущего «ТаТоТаке» Михаила Спиваковского, главный тренер «Динамо» Мирча Луческу не рассчитывает на Кадири. Контракт ганца с киевлянами действует до лета 2023 года.
Источник — ТаТоТаке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.