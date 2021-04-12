46-е чемпионство. Олимпиакос вновь оформил титул в Греции

«Олимпиакос» обыграл «Панатинаикос» со счетом 3:1 в 29-м туре чемпионата Греции и досрочно завоевал золотые медали.
В 29 матчах чемпионата «Олимпиакос» набрал 76 очков. «Арис» с 54 очками идет на 2-м месте.
«Олимпиакос» завоевал 46-й чемпионский титул в своей истории.
Πρωταθλητές! / Champions! / Campeones 🔴⚪️🏆🦁#Olympiacos #Champions #GreekChampions #Olympiacos46 #slgr #Greece #Piraeus #WeLovePiraeus #Football #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/QKfsEhSAVk— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) April 11, 2021
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Источник — Sport.ua
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