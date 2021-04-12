32-й тур
Брест
1 : 1
Ним
11.04.2021, FT

4 претендента на чемпионство! Лион разгромил Анже и подтянулся к лидерам

11 апреля в чемпионате Франции прошли поединки 32-го тура

  • 12.04.2021 02:30
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4 претендента на чемпионство! Лион разгромил Анже и подтянулся к лидерам
© Getty Images/Global Images Ukraine

11 апреля в чемпионате Франции прошли поединки 32-го тура.

«Лион» разгромил «Анже» (3:0) и подтянулся к лидерам. Во Франции теперь 4 претендента на чемпионство! В Лигу чемпионов напрямую попадут 2 команды плюс одна будет проходить квалификацию.

В Лиге 1 лидируют: «Лилль» (69), «ПСЖ» (66), «Монако» (65), «Лион» (64), «Ланс» (52), «Марсель» (49), «Ренн» (48).

Лига 1. 32-й тур

  • Ренн – Нант – 1:0
  • Брест – Ним – 1:1
  • Ланс – Лорьян – 4:1
  • Ницца – Реймс – 0:0
  • Сент-Этьен – Бордо – 4:1
  • Монако – Дижон – 3:0
  • Лион – Анже – 3:0

Турнирная таблица Лиги 1

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Источник — Sport.ua

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