28-й тур
Кельн
2 : 3
Майнц
11.04.2021, FT

Безнадежный аутсайдер Шальке неожиданно выиграл, Козлы проиграли дома

11 апреля состоялись поединки 28-го тура чемпионата Германии

  • 12.04.2021 00:48
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Безнадежный аутсайдер Шальке неожиданно выиграл, Козлы проиграли дома
© Getty Images/Global Images Ukraine

11 апреля состоялись поединки 28-го тура чемпионата Германии.

Безнадежный аутсайдер «Шальке» неожиданно выиграл у «Аугсбурга» (1:0).

Лидеры Бундеслиги: «Бавария» (65), «РБ Лейпциг» (60), «Вольфсбург» (54), «Айнтрахт» (53), «Боруссия» Д (46), «Байер» (43).

Бундеслига. 28-й тур

«Шальке-04» – «Аугсбург» – 1:0

Гол: Сердар, 4.

«Кельн» – «Майнц» – 2:3

Голы: Дуда, 43 (пен), Скири, 61 – Боэтиус, 11, Онисиво, 65, Баррейро, 90+1.

Турнирная таблица Бундеслиги

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Источник — Sport.ua

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