Безнадежный аутсайдер Шальке неожиданно выиграл, Козлы проиграли дома

11 апреля состоялись поединки 28-го тура чемпионата Германии.
Безнадежный аутсайдер «Шальке» неожиданно выиграл у «Аугсбурга» (1:0).
Лидеры Бундеслиги: «Бавария» (65), «РБ Лейпциг» (60), «Вольфсбург» (54), «Айнтрахт» (53), «Боруссия» Д (46), «Байер» (43).
Бундеслига. 28-й тур
«Шальке-04» – «Аугсбург» – 1:0
Гол: Сердар, 4.
«Кельн» – «Майнц» – 2:3
Голы: Дуда, 43 (пен), Скири, 61 – Боэтиус, 11, Онисиво, 65, Баррейро, 90+1.
Турнирная таблица Бундеслиги
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Источник — Sport.ua
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