Андерлехт с Михайличенко обыграл Брюгге с Соболем и пробился во второй этап

В Бельгии 11 апреля прошли матчи 33-го тура чемпионата Бельгии
Андерлехт с Богданом Михайличенко обыграл Брюгге с Эдуардом Соболем и пробился во второй этап.
Чемпионат Бельгии. 32-й тур
«Андерлехт» – «Брюгге» – 2:1
Гол: Нмеча, 72, Локонга, 76 – Ланг, 53.
Турнирная таблица чемпионата Бельгии
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Источник — Sport.ua
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