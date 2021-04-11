33-й тур
Андерлехт
2 : 1
Брюгге
11.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Андерлехт с Михайличенко обыграл Брюгге с Соболем и пробился во второй этап

В Бельгии 11 апреля прошли матчи 33-го тура чемпионата Бельгии

  • 11.04.2021 21:45
  • 169 просмотров
  • 1 комментарий
Андерлехт с Михайличенко обыграл Брюгге с Соболем и пробился во второй этап
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Бельгии 11 апреля прошли матчи 33-го тура чемпионата Бельгии

Андерлехт с Богданом Михайличенко обыграл Брюгге с Эдуардом Соболем и пробился во второй этап.

Чемпионат Бельгии. 32-й тур

«Андерлехт»«Брюгге» – 2:1

Гол: Нмеча, 72, Локонга, 76 – Ланг, 53.

Турнирная таблица чемпионата Бельгии

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    pricolist
    online
      pricolist, 11.04.2021 22:13
    0
    Кто смотрел как сыграли наши парни?)
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 11.04.2021 22:13
    0
    Кто смотрел как сыграли наши парни?)
    Ссылка
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