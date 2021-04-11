ВИДЕО. Тонкий пранк в Англии. Как безнаказанно бросить мяч в голову

Забавный эпизод произошел в матче между командами «Уиган» и «Портсмут» (0:1) в английской Лиге 1 (третий дивизион).

Защитник «Портсмута» Ли Браун бросил мяч в голову зимбабвийцу Тендайе Дарикве, а затем сделал вид, что это он здесь ни при чем!