ВИДЕО. Украинец Шуранов забил второй в карьере гол за Нюрнберг

В матче 28-го тура «Вюрцбургер Киккерс» и «Нюрнберг» сыграли вничью

  • 11.04.2021 19:55
  • 764 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Украинец Шуранов забил второй в карьере гол за Нюрнберг
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 28-го тура Второй Бундеслиги «Вюрцбургер Киккерс» и «Нюрнберг» сыграли вничью (1:1).

Уже на 5-й минуте 19-летний украинский форвард Эрик Шуранов забил второй в карьере гол за «Нюрнберг». Он провел 8 матчей за команду.

ВИДЕО. Гол Эрика Шуранова, 5 мин.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 11.04.2021 20:30
    +1
    Да не украинский он...Немец ..
    Ссылка
    romanchik.8403
    online
      romanchik.8403, 11.04.2021 20:30
    +1
    Да не украинский он...Немец ..
    Ссылка
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