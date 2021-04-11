ВИДЕО. Украинец Шуранов забил второй в карьере гол за Нюрнберг

В матче 28-го тура Второй Бундеслиги «Вюрцбургер Киккерс» и «Нюрнберг» сыграли вничью (1:1).
Уже на 5-й минуте 19-летний украинский форвард Эрик Шуранов забил второй в карьере гол за «Нюрнберг». Он провел 8 матчей за команду.
ВИДЕО. Гол Эрика Шуранова, 5 мин.
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Источник — Sport.ua
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