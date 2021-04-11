ВИДЕО. Это не футбол. Матч в Испании завершился грандиозной дракой

В Испании массовой дракой с участием болельщиков завершился матч третьего дивизиона Каталонии между «Бон Пастором» и «УД Кармело».
В концовке матча два футболиста начали выяснять отношения, и судья решил удалить одного из них. Затем на поле выбежали болельщики и устроили большую драку.
❌ESTO NO ES FÚTBOL❌ pic.twitter.com/ZEzR2YILmT— CatalunyaFutbol (@CatalunyaFtbl) April 10, 2021
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Источник — Twitter
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