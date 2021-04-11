ВИДЕО. Это не футбол. Матч в Испании завершился грандиозной дракой

В Испании массовой дракой с участием болельщиков завершился матч третьего дивизиона Каталонии между «Бон Пастором» и «УД Кармело».

В концовке матча два футболиста начали выяснять отношения, и судья решил удалить одного из них. Затем на поле выбежали болельщики и устроили большую драку.