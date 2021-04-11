БЕССМЕРТНЫЙ: «Можно было достойный результат везти из Полтавы»

Главный тренер «Львов» считает, что его команда сыграла неплохо

  • 11.04.2021 17:19
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БЕССМЕРТНЫЙ: «Можно было достойный результат везти из Полтавы»
© ФК Львов. Анатолий Бессмертный

Главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный подвел итог матча с «Ворсклой» (1:2).
 
«Никто не может знать, какой был бы результат, если бы отличился Алваро. По завершении матча можно говорить все, что угодно. Конечно, незабитый пенальти повлиял на команду. Впрочем, с таким стрессом ребята справились и первый тайм выглядели очень даже достойно. По эпизоду с пенальти, то скажу, если вратарь вытягивает пенальти, то стоит говорить, прежде всего, о мастерстве голкипера.
 
Первые 5 минут второго тайма вышли для нас очень неудачными. «Ворскла» перешла на игру в три защитника и нам не удалось оперативно подстроиться под такой стиль. Это все следствие того, что у нас ребята молодые. Тренерский штаб выкрикивал, подсказывал, как нужно перестроиться, но игроки немного поздно среагировали. Тем не менее, за исключением стартовых 5 минут, второй тайм, в принципе, тоже был нормальным. Можно было играть, можно было достойный результат везти из Полтавы. К сожалению, не удалось.
 
В первом тайме лучше «Ворскла» действовали, по моему мнению, потому что удалось хорошо организовать игру. Лишили соперников их козырей, а именно: быстрых розыгрышей мяча, контратак. Не дали пространства, поэтому и нам самим было играть легче.
 
По нашему забитому мячу, то отмечу, что наигрываем не только стандартные эпизоды. Мы находимся в такой ситуации, что максимум нужно выжимать из всего. Надо реализовывать моменты игры, стандартные положения, в частности, пенальти. Видите, одиннадцатиметровый вот не реализовали. Забили бы, может, и действительно все сложилось бы по-другому? Тем не менее, об этом уже говорить поздно», - сказал Бессмертный.

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Источник — ФК Львов

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