Участников Евро-2020 могут заставить вакцинироваться от коронавируса

УЕФА может ввести новое правило перед турниром

  • 11.04.2021 15:44
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Участников Евро-2020 могут заставить вакцинироваться от коронавируса

УЕФА разрабатывает новый протокол, которому должны следовать участники чемпионата Европы-2020.

Как сообщает итальянская пресса, согласно новым правилам, собираются ввести обязательно прохождение вакцинации всеми участниками Евро-2020.

Возможен также и другой вариант — предоставить результаты теста с наличием антител в организме. В случае если вакцинация будет обязательной, необходимо будет привить около 600 игроков.

Также отмечается, что УЕФА может принять такое же правило и для болельщиков, которые посетят матчи чемпионата.

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Источник — Corriere dello Sport

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