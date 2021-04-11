Участников Евро-2020 могут заставить вакцинироваться от коронавируса

УЕФА разрабатывает новый протокол, которому должны следовать участники чемпионата Европы-2020.
Как сообщает итальянская пресса, согласно новым правилам, собираются ввести обязательно прохождение вакцинации всеми участниками Евро-2020.
Возможен также и другой вариант — предоставить результаты теста с наличием антител в организме. В случае если вакцинация будет обязательной, необходимо будет привить около 600 игроков.
Также отмечается, что УЕФА может принять такое же правило и для болельщиков, которые посетят матчи чемпионата.
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Источник — Corriere dello Sport
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