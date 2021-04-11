Лидер Ингульца может перебраться в Венгрию или Россию

26-летний нападающий Ника Сичинава, у которого заканчивается контракт с «Ингульцом» в конце нынешнего чемпионата, может покинуть клуб.

Отмечается, что возможность в скором времени подписать нападающего в статусе свободного агента рассматривают венгерский МОЛ «Фехервар», молдавский «Шериф», а также два представителя чемпионата России – «Рубин» и московское «Динамо».

Отметим, что в 2012 году Сичинава уже был в российском клубе «Волгарь» (Астрахань), но вскоре вернулся в Грузию, где выступал за «Колхети-1913» и «ВИТ-Джорджию». К «Ингульцу» Сичинава присоединился в 2016 году.

Добавим, что после 20 туров в УПЛ «Ингулец» занимает 10 место, имея в своем активе 19 очков.