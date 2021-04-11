Арсенал готов побороться с Вест Хэмом за Лингарда

«Арсенал» готов включиться в гонку за полузащитником «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингардом.

В данный момент 28-летний футболист играет в «Вест Хэме» на правах аренды. Ранее сообщалось, что МЮ отпустит футболиста.

«Вест Хэм» намерен выкупить Лингарда. За «молотобойцев» футболист сыграл 8 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал 4 голевых передачи.

Как сообщает The Daily Star, «Арсенал» предложит за Лингарда 30 миллионов фунтов.