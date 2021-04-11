Арсенал готов побороться с Вест Хэмом за Лингарда

На хавбека «Манчестер Юнайтед» появился еще один претендент

  • 11.04.2021 14:15
  • 161 просмотр
  • 4 комментария
Арсенал готов побороться с Вест Хэмом за Лингарда
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» готов включиться в гонку за полузащитником «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингардом.

В данный момент 28-летний футболист играет в «Вест Хэме» на правах аренды. Ранее сообщалось, что МЮ отпустит футболиста.

«Вест Хэм» намерен выкупить Лингарда. За «молотобойцев» футболист сыграл 8 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал 4 голевых передачи.

Как сообщает The Daily Star, «Арсенал» предложит за Лингарда 30 миллионов фунтов.

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Источник — Daily Star

(2 голоса)

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Комментарии
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 11.04.2021 14:26
    0
    адлюхе нужна игровая практика, кто на евро тянуть сборную будет, купиии
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 11.04.2021 14:25
    0
    ничем не лучше*))
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 11.04.2021 14:24
    0
    андрюху купите, купите андрюху ему нужна игровая практика перед евро, а дэбили в вестхеме ставят этого Лингарда, ничем непримечательного, ничем не хуже чем Яэмолэнко игрока
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 11.04.2021 14:22
    0
    а за Яэмолэнко Арсенал не хочет побороться? супер звезда сборной Украины, лучший бомбардир сборной за всю историю, в чём-то ещё лучший, аа точно, лучший по разводу на бабло среди украинских футблистов. сколько у него достоинств, Арсенал купиии
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 11.04.2021 14:26
    0
    адлюхе нужна игровая практика, кто на евро тянуть сборную будет, купиии
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 11.04.2021 14:25
    0
    ничем не лучше*))
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 11.04.2021 14:24
    0
    андрюху купите, купите андрюху ему нужна игровая практика перед евро, а дэбили в вестхеме ставят этого Лингарда, ничем непримечательного, ничем не хуже чем Яэмолэнко игрока
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 11.04.2021 14:22
    0
    а за Яэмолэнко Арсенал не хочет побороться? супер звезда сборной Украины, лучший бомбардир сборной за всю историю, в чём-то ещё лучший, аа точно, лучший по разводу на бабло среди украинских футблистов. сколько у него достоинств, Арсенал купиии
    Ссылка
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