Форвард Ингульца может перебраться в Россию

Футболист может перейти в российский клуб

  • 11.04.2021 13:42
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Форвард Ингульца может перебраться в Россию
© ФК Ингулец. Ника Сичинава

«Ингулец» по окончании сезона в УПЛ может недосчитаться одного из лидеров своей команды.

Речь идет о 26-летнем нападающем Нике Сичинаве, у которого заканчивается контракт с «Ингульцом» в конце нынешнего чемпионата. Удачная игра грузинского легионера в составе команды Сергея Лавриненко (пять забитых голов), обратила на себя внимание несколько клубов из Молдовы, Венгрии и России.

Возможность в скором времени подписать нападающего в статусе свободного агента рассматривают венгерский МОЛ «Фехервар», молдовский «Шериф», а также два представителя чемпионата России – «Рубин» и московское «Динамо». Отметим, что в 2012 году Сичинава уже был в российском клубе «Волгарь» (Астрахань), но вскоре вернулся в Грузию, где выступал за «Колхети-1913» и «ВИТ-Джорджию». К «Ингульцу» Сичинава присоединился в 2016 году.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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