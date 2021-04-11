Форвард Ингульца может перебраться в Россию

«Ингулец» по окончании сезона в УПЛ может недосчитаться одного из лидеров своей команды.

Речь идет о 26-летнем нападающем Нике Сичинаве, у которого заканчивается контракт с «Ингульцом» в конце нынешнего чемпионата. Удачная игра грузинского легионера в составе команды Сергея Лавриненко (пять забитых голов), обратила на себя внимание несколько клубов из Молдовы, Венгрии и России.

Возможность в скором времени подписать нападающего в статусе свободного агента рассматривают венгерский МОЛ «Фехервар», молдовский «Шериф», а также два представителя чемпионата России – «Рубин» и московское «Динамо». Отметим, что в 2012 году Сичинава уже был в российском клубе «Волгарь» (Астрахань), но вскоре вернулся в Грузию, где выступал за «Колхети-1913» и «ВИТ-Джорджию». К «Ингульцу» Сичинава присоединился в 2016 году.